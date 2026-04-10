Un avviso circolato tra gli operatori aeroportuali europei indica che le scorte di carburante potrebbero esaurirsi entro tre settimane se il traffico nello stretto di Hormuz non riprenderà a livelli normali. La notizia, riportata dal Financial Times, si basa su una lettera inviata dall’associazione di categoria a vari enti del settore, evidenziando la situazione critica legata alle forniture di combustibile. La questione riguarda la possibile interruzione delle forniture a causa di tensioni geopolitiche in quella regione.

Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Ue, ha affermato che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre “l’impatto delle attività militari” sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane: se Hormuz non sarà riaperto completamente

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L’allarme per la chiusura di Hormuz da parte dell’Iran in una lettera al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas dall’Associazione professionale dei gestori aeroportuali europei ACI Europe che rappresenta oltre 360 aeroporti in 48 paesi del v - facebook.com facebook

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