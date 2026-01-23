Motori efficienti e scelte sostenibili La nuova Clio guarda al futuro

La nuova Renault Clio combina motori efficienti e soluzioni sostenibili, offrendo un’opzione ibrida E-Tech Full Hybrid e una versione bi-fuel Eco-G pluri-cilindrica da 120 CV con trasmissione EDC. Pur non essendo completamente elettrica, questa vettura si distingue per il minor impatto ambientale e un’attenzione crescente verso la mobilità responsabile, mantenendo al contempo le caratteristiche di praticità e affidabilità tipiche del modello.

La nuova Clio non è elettrica, ma è comunque più sostenibile. E non solo per via della motorizzazione E-Tech Full Hybrid e dell’opzione bi-fuel Eco-G a Gpl da 120 Cv con trasmissione EDC. Ma per via delle scelte di Renault, che ha investito da tempo su soluzioni destinate a contenere l’impronta carbonica. Il costruttore ha diffuso alcuni numeri che evidenziano l’impegno di ridurre l’ impatto ambientale di questo come di altri modelli. Un primo esempio riguarda il peso: il 33,9% di quello della Clio VI è costituito da materiali provenienti dall’ economia circolare e il 17,3% del peso della plastica proviene da materiali riciclati, inclusa la totalità di quella dell’assorbitore del paraurti posteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Motori efficienti e scelte sostenibili. La nuova Clio guarda al futuro Leggi anche: Gli ospedali del futuro "Efficienti e sostenibili grazie a digitale e Ai" Nuova Renault Clio RS 2026: arriva ricordando la Clio Williams?Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Škoda Octavia 2025: comfort, motori e sicurezza; Renault Clio benzina TCe 115, equilibrio tra prestazioni ed efficienza; Sistemi di aspirazione industriale per l’efficienza e la sicurezza nei processi produttivi; Top 10 auto usate da comprare nel 2026. Kia Stonic rinasce, stile più deciso e motori efficientiNuove linee esterne, un interno dallo stile più deciso, motori efficienti e la tecnologia che serve per garantire la sicurezza a bordo. Kia Stonic, crossover compatto del brand sudcoreano, rinasce con ... ansa.it Motori brushless: un’esclusiva Pilomat19/03/2025 - La qualità dei prodotti è direttamente riconducibile alle scelte tecniche del produttore e al grado di attenzione rispetto alle esigenze degli utilizzatori. Costantemente tesa a ... edilportale.com Le nuove DR sono arrivate da Modica Motori e l'entusiasmo è alle stelle! Più efficienti, più stilose e più performanti che mai. Ma le parole non bastano: queste auto vanno provate! Venite a toccare con mano la qualità e a sentire l'ebbrezza di una guida innov facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.