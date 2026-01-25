Gragnano guarda al futuro | inaugurata la nuova scuola dell’infanzia

Gragnano si prepara a un nuovo capitolo educativo con l'inaugurazione della scuola dell'infanzia recentemente realizzata. Un passo importante per la crescita e il benessere dei più piccoli, che rappresenta un investimento nel futuro della comunità. Questa apertura testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità e sostenibili, rafforzando il ruolo fondamentale della scuola come luogo di formazione e socializzazione per i bambini.

Il taglio del nastro nei giorni scorsi. Il sindaco Calza: «Un’importante operazione di rigenerazione urbana nel cuore del paese. Ora un percorso partecipativo per decidere il nome» «Oggi è una giornata straordinaria per tutta la comunità di Gragnano e per la nostra amministrazione comunale. Con l'inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia di via Carella, non restituiamo solo un edificio, ma mettiamo a disposizione spazi molto più ampi, totalmente rinnovati e all’avanguardia», lo ha detto il sindaco Patrizia Calza. «Non è stato un percorso semplice. Abbiamo affrontato questa sfida con una buona dose di coraggio, investendo tempo e lavoro per superare numerosi ostacoli, dalle interruzioni burocratiche al rispetto dei rigidi tempi imposti dal Pnrr.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Novate, inaugurata la scuola dell’infanzia ‘Andersen’Giovedì 8 gennaio è stata inaugurata a Novate la nuova sede della scuola dell’infanzia “Andersen” in via Campo dei Fiori.

Scuola dell’infanzia di Gragnano, è il momento del taglio del nastroLa Scuola dell’Infanzia di Gragnano sarà ufficialmente inaugurata sabato 24 gennaio alle ore 11.

