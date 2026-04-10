Il 9 aprile 2026, si è verificato un debutto nel calcio italiano con il giovane brasiliano Denzel Seedorf, figlio dell’ex calciatore Clarence Seedorf. Ha esordito con la squadra riserve del Milan, nota come Milano Futuro. Questa partita ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, segnando un passo importante nella carriera del giovane atleta. La partita si è svolta in una giornata di grande interesse per il calcio italiano.

2026-04-09 07:29:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Denzel Seedorf figlio di Clarence Seedorf ha debuttato come calciatore professionista con la Milano Futuro. Il centrocampista ha giocato contro la squadra riserve del Milan Vera Calepina nell’a Partita della Serie D italiana. Denzel, figlio brasiliano di Clarence Seedorf, debutta da calciatore professionista con la squadra riserve del Milian instagram Denzel Viana Seedorf (2007) Si è allenato per la prima volta con la prima squadra del Milan nel dicembre 2024 appena 17 anni. Denzel, figlio brasiliano di Clarence Seedorf, debutta da calciatore professionista con la squadra riserve del Milian instagram Il giovane calciatore 18enne ha Passaporto brasiliano tramite madre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il figlio brasiliano di Seedorf debutta come calciatore professionista con la squadra riserve del Milan

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