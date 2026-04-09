Denzel Seedorf ha esordito con la squadra giovanile del Milan Futuro, la formazione che si occupa di giovani talenti. È il figlio di un ex calciatore noto nel mondo dello sport. La sua prima apparizione ufficiale nel settore giovanile del club arriva dopo aver trascorso anni nel settore giovanile di altre società. La sua presenza nel settore giovanile del Milan rappresenta un passo importante nella sua carriera calcistica.

C’è un cognome che a Milanello pesa e allo stesso tempo affascina. Nella sconfitta per 1-0 contro la Real Calepina, recupero della 31ª giornata di Serie D girone B, è arrivato l’esordio tra i “grandi” di Denzel Seedorf con il Milan Futuro. Pochi minuti nel finale, ma sufficienti per segnare l’inizio di un nuovo capitolo. Classe 2007, Denzel è cresciuto nel settore giovanile rossonero dall’età di 12 anni. Centrocampista come il padre, Clarence Seedorf, porta con sé un’eredità importante. Curiosa anche la coincidenza della data di nascita: 25 maggio 2007, due giorni dopo la finale di Atene vinta contro il Liverpool. Nella stagione 202425 ha collezionato 31 presenze con l’Under 18, mentre in quella attuale aveva già assaggiato la panchina del Milan Futuro in attesa del debutto ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di padre in figlio: Denzel Seedorf fa il suo esordio con il Milan Futuro. Alla scoperta dell’erede di Clarence

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