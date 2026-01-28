Siamo in bancarotta idrica | la crisi dell’acqua ormai è irreversibile Urge un’altra agricoltura

La crisi dell’acqua in Italia si fa sempre più grave. Le riserve scendono, i fiumi si prosciugano e le campagne sono in ginocchio. Il rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guardia: siamo in bancarotta idrica e la situazione rischia di diventare irreversibile. La domanda ora è: quanto tempo ci resta prima che questa emergenza diventi ancora più difficile da gestire?

Passato quasi inosservato, il rapporto Onu sull’acqua ha lanciato un urlo che avrebbe dovuto svegliare anche i più sonnolenti dei nostri governanti. E invece niente. Global Water Bankruptcy è il titolo perentorio dello studio realizzato principalmente da Kaveh Madani, direttore dell’Istituto per l’acqua, l’ambiente e la salute dell’Università delle Nazioni Unite, in vista della conferenza sull’acqua del prossimo dicembre. Sì, perché la crisi idrica non è più temporanea ma irreversibile, spiegano le 70 pagine fitte di dati e mappe. Siamo in bancarotta, appunto. Fiumi, laghi, falde, ghiacciai sono in declino e soprattutto non torneranno più ai livelli precedenti, possiamo solo interrompere o rallentare il processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La crisi idrica in Capitanata continua a rappresentare una sfida significativa, sebbene le recenti piogge abbiano parzialmente alleviato le difficoltà.

