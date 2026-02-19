Michele Bravi svela il retroscena di Sanremo | Ti fanno fare la foto col premio mesi prima è giusto che sappiate
Michele Bravi rivela su TikTok che i partecipanti di Sanremo 2026 vengono fotografati con il trofeo prima dell’inizio del Festival. Questa pratica, che molti non conoscono, permette ai Big di avere già le immagini con il premio in anticipo. Bravi spiega di aver scoperto questa consuetudine durante l’organizzazione e sottolinea che si tratta di un modo per creare aspettativa. La rivelazione ha suscitato sorpresa tra i fan, che ora si chiedono cosa ci sia dietro questa usanza.
"Con Carlo Conti mi sento un po' come il figliol prodigo che dice 'papà torno a casa, io ho imparato a fare queste cose, vediamo che succede'": Michele Bravi a Sanremo 2026Michele Bravi torna a Sanremo 2026 dopo aver scritto il suo brano "Prima o poi" con Rondine e Gianmarco Grande, e prodotto insieme a Carlo Di Francesco.
