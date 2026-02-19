È giusto intervenire se un genitore tratta male il figlio?

L’abuso di un genitore nei confronti del figlio rappresenta un problema grave e concreto. Quando un bambino riceve insulti o colpi, la situazione peggiora rapidamente, influenzando il suo sviluppo. È necessario intervenire subito, anche se potrebbe sembrare difficile, per proteggere il minore. Spesso, un semplice gesto può cambiare il corso di una vita. La domanda resta: quando è giusto intervenire e come agire nel modo più efficace? La risposta si cerca ogni giorno nelle storie di chi ha vissuto situazioni simili.

Una sera, dopo aver cenato con un amico, stavo tornando a casa lungo una tranquilla strada residenziale. Due bambini tra gli otto e i dieci anni, e una donna di mezza età, percorrevano la stessa strada in bicicletta. Ho immaginato che fosse la madre. La ruota anteriore della bici del secondo bambino ha sfiorato il bordo del marciapiede e il piccolo ciclista è finito per terra. Il bambino, che sembrava avere un ginocchio sbucciato e l’orgoglio ferito, cercava di trattenere le lacrime. Mi sono fermato, aspettandomi che la madre lo aiutasse a rialzarsi. Invece l’ho vista rallentare e urlargli: “Guarda dove vai, idiota! Adesso alzati! Dai, devo precipitarmi a vedere che è tutto a posto? Forza!”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

