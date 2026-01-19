Delitto di Garlasco gli avvocati di Stasi | Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti

Gli avvocati di Alberto Stasi contestano l’interpretazione dei dati sui file visualizzati da Chiara Poggi sul computer del 12 agosto 2007, sottolineando che tali informazioni non sono state confermate né considerate rilevanti nel caso. La vicenda, che ha segnato la provincia di Pavia, rimane al centro di un’analisi legale accurata, senza enfasi o sensazionalismi, focalizzandosi sui fatti e sulle evidenze presentate.

Garlasco (Pavia), 19 gennaio 2026 – La sera di quel 12 agosto del 2007, Alberto Stasi si allontanò dall'abitazione della fidanzata Chiara Poggi e raggiunse la sua perché doveva prendersi cura del cane in vista del temporale che si stava annunciando. Erano le 22. Poco dopo Chiara era davanti al pc che il fidanzato aveva lasciato acceso e sul quale lavorava alla tesi di laurea. La giovane entrò così n ella cartella denominata ''militarefoto'' nella quale erano contenuti circa 7mila file di carattere pornografico. Almeno questo risulta dalla nuova perizia informatica eseguita per conto della famiglia di Chiara Poggi da Paolo Reale (storico consulente informatico della parte civile e cugino di Chiara), Fabio Falleti e Nanni Bassetti, entrambi informatici, che si sono avvalsi di tecniche ultramoderne per lavorare sulla copia forense del computer di Stasi, eseguita nel 2009. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti”

Nel procedimento relativo al delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ha evidenziato come i dati sui file visionati da Chiara Poggi sul computer di Stasi siano stati presentati senza conferme e ritenuti irrilevanti. La vicenda si riferisce alla sera del 12 agosto 2007, quando Stasi si allontanò da Chiara Poggi per prendersi cura del cane, in previsione di un temporale.

Delitto di Garlasco, individuato il movente? Gli avvocati dei Poggi sono certi: “Ecco cosa aveva scoperto Chiara sul pc di Alberto”

Nel caso del delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi ritengono di aver individuato il possibile movente, basandosi su quanto Chiara avrebbe scoperto sul computer di Alberto. La vicenda, già complessa, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero chiarire le motivazioni dietro il tragico evento. La ricerca di risposte continua, mantenendo alta l’attenzione su un caso che ha segnato profondamente la cronaca italiana.

Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti” - I legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis fanno sapere che saranno fatte “analisi anche sul computer della vittima”. ilgiorno.it