Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale | è polemica

A Firenze si è acceso un dibattito riguardo a una vela pubblicitaria di Futuro Nazionale, il movimento guidato da un esponente politico. La vela, collocata davanti alla sede locale del partito, ha destato attenzione e reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La questione coinvolge aspetti legali legati al diritto d’autore e alle autorizzazioni per le strutture pubblicitarie. La vicenda si aggiunge a un contesto più ampio di tensioni tra politica e spazio pubblico.

FIRENZE – Firenze si infiamma per un caso che intreccia politica, arte e diritto d’autore. Al centro della bufera è finita una vela pubblicitaria di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, comparsa davanti alla nuova sede fiorentina del partito. L’immagine ritrae l’iconico David di Michelangelo accostato al simbolo del movimento, scatenando un’immediata levata di scudi da parte delle istituzioni cittadine e museali. Il Partito Democratico in Palazzo Vecchio è stato il primo a sollevare il caso, chiedendo chiarimenti urgenti al ministero della cultura. La risposta più dura è arrivata però dalla Galleria dell’Accademia, custode del capolavoro michelangiolesco, che ha precisato di non aver mai ricevuto alcuna istanza per l’uso dell’immagine a fini politici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale: è polemica David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuseÈ polemica sull’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo in alcuni materiali di comunicazione riconducibili a “Futuro Nazionale”, partito... “Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciFirenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico. Temi più discussi: David di Michelangelo: Premio Danza Città di Firenze: tutto sul concorso internazionale; Firenze, nei manifesti di Vannacci compare il David di Michelangelo. La direttrice dell'Accademia: Non abbiamo dato nessuna autorizzazione; Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto Vannacci; Vannacci usa il David di Michelangelo per pubblicizzare il suo partito a Firenze. L'accademia si arrabbia: Non c'è nessuna autorizzazione. Vannacci si appropria del David di Michelangelo, l’Accademia di Firenze: Chi ti ha autorizzato?L'istituto non ha ricevuto alcuna istanza per la concessione d'uso dell'immagine nell'ambito di campagne di comunicazione ... blitzquotidiano.it David usato senza autorizzazione, attacco del Pd e di Funaro a VannacciPolemica a Firenze sull’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo in ambito politico. Il Pd e la sindaca Sara Funaro attaccano il generale Roberto Vannacci, accusato di aver usato il simbolo ... 055firenze.it Spunta il David di Michelangelo per celebrare l'apertura della sede provinciale di Firenze del partito di Roberto Vannacci. E puntuali arrivano le polemiche - facebook.com facebook David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuse x.com