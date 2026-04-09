David di Michelangelo nelle vele di Futuro Nazionale il PD | Uso non autorizzato I vannacciani respingono le accuse

È scoppiata una polemica riguardo all’uso dell’immagine del David di Michelangelo in materiali di comunicazione associati a “Futuro Nazionale”, partito dell’ex generale Roberto Vannacci. Il Partito Democratico ha accusato l’organizzazione di aver utilizzato l’immagine senza autorizzazione. I rappresentanti di “Futuro Nazionale” hanno invece respinto le accuse, sostenendo che l’utilizzo sia stato legittimo. L’episodio ha suscitato discussioni pubbliche sulla questione dei diritti d’autore e dell’uso delle immagini storiche.

È polemica sull’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo in alcuni materiali di comunicazione riconducibili a “Futuro Nazionale”, partito dell'ex generale Roberto Vannacci.Il capogruppo PD Luca Milani e i consiglieri comunali PD Andrea Ciulli e Stefania Collesei hanno reso noto di aver. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it “Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciFirenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico. Mosaner smaschera il Pd: "Mai autorizzato l'uso del video, rimuovetelo". Ira di Coni e FederghiaccioIl campione di curling testimonial a sua insaputa dello spot della sinistra per il No: "Non informato dell'uso delle mie immagini". Temi più discussi: David di Michelangelo: Premio Danza Città di Firenze: tutto sul concorso internazionale; david di michelangelo; Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello: le aperture di Pasqua e Pasquetta; Autismo, il David si illumina di blu. David di Michelangelo nelle vele di Futuro Nazionale, il PD: Uso non autorizzato. I vannacciani respingono le accuseLa Galleria dell’Accademia: Nessuna istanza per la concessione d’uso dell’immagine in campagne politiche. Il PD parla di utilizzo non autorizzato, Futuro Nazionale contesta la lettura delle norme ... firenzetoday.it Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciUn comportamento inaccettabile. In base a quanto risposto dal Ministero, non sarebbe stata chiesta nessuna autorizzazione per l’utilizzo. L’affondo dei dem ... lanazione.it Da una parte c’è Roberto Vannacci, dall’altra la Galleria dell’Accademia di Firenze. In mezzo, il David di Michelangelo. Si è scatenato un caso intorno all’immagine di una delle statue più celebri al mondo, utilizzato dal segretario di Futuro nazionale, accanto a - facebook.com facebook