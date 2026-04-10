La partita tra Fiorentina e Crystal Palace si è conclusa con un risultato netto, in cui i londinesi hanno segnato tre gol. La squadra italiana ha mostrato difficoltà a reggere la pressione e non è riuscita a rispondere con reti proprie. Il confronto si è svolto in un contesto in cui i numeri indicano chiaramente la superiorità degli avversari, lasciando poche possibilità di recupero per i toscani.

La Fiorentina non era pronta per giocare questa partita. Lo dicono i numeri: il Crystal Palace ha segnato 3 gol, producendo 3.05 xG con 17 tiri e 7 grandi occasioni, mentre la squadra di Vanoli ha segnato 0 gol, da 0.45 xG con 8 tiri e 0 grandi occasioni. Lo dice anche un’osservazione più alla buona della partita in sé. È difficile anche individuare un motivo tattico dietro questa brutta sconfitta, qualcosa di geniale pensato da Oliver Glasner, che in carriera si è dimostrato un allenatore da “scontro diretto”, vincendo l’Europa League con l’Eintracht Francoforte, e la FA Cup e il Community Shield con il Crystal Palace. La sua squadra, semplicemente, ha dominato i duelli individuali contro i giocatori della Fiorentina, inclinando il piano della sfida verso la propria parte già dopo una decina di minuti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il Crystal Palace era troppo per la Fiorentina

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