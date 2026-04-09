Crolla anche la Fiorentina | il Crystal Palace vince 3-0 gli highlights

Nella partita valida per i quarti di Conference League, il Crystal Palace ha battuto la Fiorentina con un risultato di 3-0. Il primo gol è stato segnato dall’attaccante ex obiettivo del Milan, che ha aperto le marcature. La Fiorentina ha subito altri due gol nel corso dell’incontro, concludendo la sfida con una sconfitta netta. La partita si è giocata in trasferta per la squadra italiana.

L'ex obiettivo del Milan Mateta apre le danze contro la Fiorentina, che poi crolla (3-0) nell'andata dei quarti di Conference League. Per il Crystal Palace a segno anche Mitchell e Sarr: guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Crolla anche la Fiorentina: il Crystal Palace vince 3-0, gli highlights La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0Netta sconfitta per la squadra di Vanoli nell'andata dei quarti di Conference League LONDRA (INGHILTERRA) - Qualificazione probabilmente compromessa... La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al FranchiLa stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra. Temi più discussi: Crolla anche la Fiorentina: il Crystal Palace vince 3-0, gli highlights; Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracolo; La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0; La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al Franchi. Conference League, la Fiorentina crolla a Londra contro il Crystal PalaceLa Fiorentina in quel di Londra non si è mai dimostrata pericolosa. Il Crystal Palace ha dominato, al Franchi servirà un'impresa. siamolaroma.it La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al FranchiLa stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra. Nell'andata dei quarti di finale la Viola crolla sotto i colpi del ... oasport.it La #Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale x.com La Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale - facebook.com facebook