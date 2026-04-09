La Fiorentina crolla a Londra il Crystal Palace vince 3-0

La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 in trasferta dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale della Conference League. La partita si è svolta a Londra, e il risultato lascia ipotecata la qualificazione per la squadra italiana. La formazione ospite ha subito tre reti senza rispondere, complicando il cammino verso la semifinale. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana in Italia.

Netta sconfitta per la squadra di Vanoli nell'andata dei quarti di Conference League LONDRA (INGHILTERRA) - Qualificazione probabilmente compromessa per la Fiorentina che affonda nel match d'andata dei quarti di finale della Conference League. I viola, dopo aver allontanato la zona-retrocessione in Serie A (+5 sulle terzultime), affondano in Europa e perdono 3-0 a Selhurst Park contro il Crystal Palace. Vanoli deve fare i conti con tante assenze, da ultima quella di Kean, e schiera l'undici che ha sconfitto il Verona, seppur sfoderando una prestazione deludente. In campo c'è una squadra che rischia subito sul tentativo di Mateta e non tira mai in porta, in un primo tempo disarmante per la prestazione e l'atteggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0 Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a LondraCrystal Palace-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv,... La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al FranchiLa stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra. Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali dei quarti di Conference League; Stadio, estate di lavori per costruire la Fiesole. Fine cantieri nel 2027; Fiorentina, Kean a parte, Mandragora recuperato : verso Londra con qualche dubbio; Crystal Palace a valanga sulla Fiorentina: a Selhurst Park finisce 3-0. La Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinaleNell'andata dei quarti della Conference League pesante ko per i viola, puniti da Mateta su rigore e poi da Mitchell e Sarr: a Vanoli servirà un'impresa al Franchi ... corrieredellosport.it Conference League, la Fiorentina crolla a Londra contro il Crystal PalaceLa Fiorentina in quel di Londra non si è mai dimostrata pericolosa. Il Crystal Palace ha dominato, al Franchi servirà un'impresa. siamolaroma.it La #Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale x.com La Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale - facebook.com facebook