Kate Middleton e il principe William hanno incontrato a Windsor il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e sua moglie Oluremi Tinubu. La visita di Stato di due giorni include anche un banchetto ufficiale. Durante l'evento, Kate ha indossato un abito con corsetto che ha attirato l’attenzione, ma ha deluso alcune aspettative. La coppia reale ha partecipato alle cerimonie ufficiali previste nel programma.

Kate Middleton e William hanno accolto a Windsor il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e a sua moglie, Oluremi Tinubu, arrivati in Gran Bretagna per una visita di Stato di due giorni in cui è previsto anche un banchetto di Stato. La Principessa del Galles ha indossato un insolito abito con corsetto, in stile anni Ottanta, dal colore inusuale per lei. Il look non le si addice e ricorda tanto una divisa da hostess vintage e troppo lunga. Kate Middleton e William danno inizio alla visita di Stato. Dopo aver preso parte alla annuale parata militare delle Guardie Irlandesi per San Patrizio, Kate Middleton è tornata nuovamente in pubblico con suo marito William per accogliere il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e a sua moglie, Oluremi Tinubu, in rappresentanza di Re Carlo e della Regina Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton si tradisce col Presidente nigeriano: l’abito con corsetto delude

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