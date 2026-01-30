Il corsetto tra arte e identità | un viaggio creativo con Alice Pons a Casa Airbnb

A Milano, in una sede storica trasformata in hub culturale, Alice Pons apre le porte del suo atelier. La designer milanese presenta una mostra che unisce arte e identità, coinvolgendo i visitatori in un viaggio tra tradizione e creatività. La sua passione per i corsetti si mescola con il contesto dei preparativi olimpici, creando un ponte tra passato e futuro.

A Milano, in una sede storica trasformata in hub culturale per i preparativi dei Giochi Olimpici Invernali 2026, si svolge un’esperienza che unisce tradizione artigianale e partecipazione diretta: Alice Pons, designer milanese e fondatrice del marchio omonimo di corsetti, ha portato nel cuore della città il suo mondo di sartoria. L’evento, ospitato all’interno di Casa Airbnb, un luogo che negli ultimi mesi è diventato punto di incontro tra creatività, identità e artigianato, offre a chiunque voglia provare un’immersione in un’arte che risale al Seicento ma che oggi trova nuova vita. Il progetto nasce da un’idea che si è sviluppata nel corso degli anni: Alice Pons, dopo aver studiato al London College of Fashion, si è resa conto che il corsetto non è solo un oggetto di moda, ma un linguaggio del corpo, una forma di espressione che si è evoluta nel tempo, passando da strumento di controllo a simbolo di potere, di libertà e di rielaborazione identitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

