Il consorzio tutela vini d’Abruzzo vola a Düsseldorf con una collettiva di 13 aziende

Da chietitoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consorzio tutela vini d’Abruzzo partecipa alla fiera ProWein di Düsseldorf dal 15 al 17 marzo con una collettiva di 13 aziende. L’evento internazionale è tra le esposizioni più rilevanti nel settore del vino e attira operatori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione mira a promuovere i vini abruzzesi tra professionisti e appassionati presenti alla manifestazione.

L’Abruzzo torna protagonista alla fiera internazionale ProWeinm tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in programma dal 15 al 17 marzo . La fiera internazionale ProWein di Düsseldorf è tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in programma dal 15 al 17 marzo. L La Germania, nonostante l’evidente momento di complessità che sta attraversando il settore, si conferma uno dei mercati chiave per i vini d’Abruzzo mantenendo una quota di export pressoché stabile. La presenza a Düsseldorf si inserisce all’interno di un più ampio programma di promozione internazionale portato avanti dal Consorzio negli ultimi mesi per valorizzare i vitigni autoctoni e le denominazioni abruzzesi sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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