Il consorzio tutela vini d’Abruzzo vola a Düsseldorf con una collettiva di 13 aziende

Il consorzio tutela vini d’Abruzzo partecipa alla fiera ProWein di Düsseldorf dal 15 al 17 marzo con una collettiva di 13 aziende. L’evento internazionale è tra le esposizioni più rilevanti nel settore del vino e attira operatori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione mira a promuovere i vini abruzzesi tra professionisti e appassionati presenti alla manifestazione.

L’Abruzzo torna protagonista alla fiera internazionale ProWeinm tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in programma dal 15 al 17 marzo . La fiera internazionale ProWein di Düsseldorf è tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in programma dal 15 al 17 marzo. L La Germania, nonostante l’evidente momento di complessità che sta attraversando il settore, si conferma uno dei mercati chiave per i vini d’Abruzzo mantenendo una quota di export pressoché stabile. La presenza a Düsseldorf si inserisce all’interno di un più ampio programma di promozione internazionale portato avanti dal Consorzio negli ultimi mesi per valorizzare i vitigni autoctoni e le denominazioni abruzzesi sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista alla Slow Wine Fair 2026: 40 cantine in vetrina a BolognaDa domenica 22 a martedì 24 febbraio, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale dedicata al vino... 13 aziende abruzzesi a Düsseldorf: il vino conquistaUna delegazione di tredici aziende abruzzesi si dirigerà verso Düsseldorf per partecipare alla fiera ProWein, che si terrà dal 15 al 17 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti su Il consorzio tutela vini d'Abruzzo vola... Temi più discussi: FIERA INTERNAZIONALE PROWEIN A DUSSELDORF: IL CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO TRA I PROTAGONISTI; Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo al ProWein di Düsseldorf con una collettiva di 13 aziende; Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo a Düsseldorf con 13 aziende; L’Abruzzo Wines Grand Tour 2026 fa tappa ad Hanoi - Aise.it. Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista a DüsseldorfIn fiera con una collettiva di 13 aziende per rafforzare il settore dell'export e i rapporti con i buyer ORTONA - Con una collettiva di 13 aziende abruzzesi, Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo torna prot ... ekuonews.it Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo a Vinitaly 2025, tante novitàOltre 50 cantine nello spazio consortile e più di 100 aziende presenti in tutto in fiera. Questi i numeri dell'Abruzzo al Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile. Il Consorzio Tutela Vini ... ansa.it La grande catena di distribuzione Metro Italia fa spazio alle produzioni locali. E di legame con il territorio si è parlato in un incontro tra produttori a Pescara. #cibo #Tipico #abruzzo #ilcentro facebook TGR Abruzzo del 15/03/2026 ore 14:00 x.com