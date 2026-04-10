Il 5 aprile nella capitale di un paese africano si è svolta una celebrazione per i risultati sportivi della nazionale di calcio, con i giocatori che sono sfilati festeggiando la vittoria. La Repubblica Democratica del Congo ha mostrato un volto di gioia e orgoglio davanti a questa vittoria, in un momento che richiama anche eventi storici passati. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando il valore attribuito allo sport nel paese.

La Repubblica Democratica del Congo è in festa: lo scorso 5 aprile, nella capitale Kinshasa i giocatori della nazionale di calcio hanno sfilato come trionfatori. Sull’autobus non c’era una coppa, ma forse qualcosa di più importante: la qualificazione al prossimo mondiale, evento che mancava da 52 anni. Certo, il Paese africano è alle prese con una situazione drammatica a livello economico e di sicurezza e, soprattutto, con una guerra che imperversa nelle regioni orientali del North Kivu e South Kivu. L’approdo a un mondiale però, almeno per qualche giorno, ha messo in secondo piano i guai e i disastri che la popolazione quotidianamente è costretta da tempo a subire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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