Calciomercato Milan, sono tanti i giocatori che i rossoneri hanno prestato in estate. Due di questi sono già stati riscattati: parliamo di Alex Jimenez e Tommaso Pobega che ora sono ufficialmente giocatori del Bournemouth e del Bologna. Un altro giocatore che potrebbe essere vicino al suo addio definitivo al Milan è Samuel Chukwueze. L'esterno destro è stato prestato in estate al Fulham con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il Fulham avrebbe fatto sapere al Milan di avere intenzione di riscattare Samuel Chukwueze nella prossima sessione di calciomercato. Per il Milan pronti 24 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bomba Chukwueze: il Fulham lo vuole riscattare. Ecco quanto incassa e risparmia il Milan

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