Novate Milanese truffa TARI via SMS | il Comune invita all’attenzione

Nelle ultime ore, alcuni cittadini di Novate Milanese hanno ricevuto messaggi SMS che sembrano provenire dal Comune e che comunicano un presunto mancato pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti. In questi messaggi viene invitato a contattare numeri telefonici non ufficiali. La pubblica amministrazione ha diffuso un avviso per invitare alla massima attenzione e segnalare eventuali truffe di questo tipo.

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