Il Cirque du Soleil strega Bergamo per la prima volta | magia e acrobazie illuminano la Chorus Arena

Per la prima volta a Bergamo, il Cirque du Soleil ha portato in scena lo spettacolo Ovo alla Chorus Arena. Lo show ha coinvolto il pubblico con numeri di acrobazia e effetti visivi che hanno creato un ambiente immersivo e fiabesco. La rappresentazione ha attraversato un mondo fantastico con elementi che richiamano le atmosfere di un racconto di fantasia, offrendo una performance ricca di energia e spettacolarità.

Sfiora i limiti dell’arte umana e li trasforma in un universo visivo sorprendente: Ovo, spettacolo del Cirque du Soleil immerge lo spettatore in un mondo che sembra uscito da un incrocio tra Alice nel Paese delle Meraviglie e l’immaginario fantastico degli Umpa Lumpa di Willy Wonka. Sulla scena si aprono una moltitudine di paesaggi, tra piante, fusti e fiori dalle dimensioni monumentali, dentro cui oltre cinquanta artisti danno vita a uno spettacolo che cattura lo sguardo fin dal primo istante. Non servono animali: tutto si regge sul corpo, sul movimento e su un equilibrio collettivo costruito con una certa minuziosità. Dopo la prima tappa italiana a Roma, è Bergamo ad accogliere il Cirque du Soleil, che arriva per la prima volta nella Città dei Mille. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cirque du Soleil, entusiasmo a Bergamo per Ovo: ancora una data alla ChorusLife Arena Cirque du Soleil: nuova replica per lo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife ArenaA grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena. Si parla di: Cirque du Soleil, Lorenzo Flaherty e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Il Cirque du Soleil strega Bergamo per la prima volta: magia e acrobazie illuminano la Chorus ArenaDopo la tappa italiana di pochi giorni fa a Roma, è Bergamo ad accogliere lo show di matrice canadese, al debutto nella Città dei Mille. Dal 9 al 12 aprile appuntamento nell'arena dello smart district ... bergamonews.it Cirque du Soleil al ChorusLife e Atalanta allo stadio, sabato stress test per la mobilità: il piano del ComuneL'Amministrazione suggerisce ai tifosi nerazzurri di non utilizzare il parcheggio dello smart district, riduce i costi nelle altre aree di sosta e rinforza il trasporto pubblico per raggiungere la New ... bergamonews.it