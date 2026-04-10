Il Cesena under 12 protagonista a Cattolica

Il Cesena Under 12 ha ottenuto la vittoria all’Easter Cup di Cattolica, una competizione riservata alle squadre giovanili femminili. La squadra del Cesena Women Under 12 ha dominato la manifestazione, mostrando un’ottima prestazione durante tutta la competizione. La vittoria si è concretizzata grazie alle capacità delle giovani atlete, che hanno conquistato il titolo contro le avversarie in diverse partite.

Dominio bianconero in riviera. La squadra femminile del Cesena Women Under 12 si è laureata regina dell’Easter Cup Cattolica grazie a una prestazione monumentale delle giovani promesse del Cesena Femminile Under 12. Un weekend di calcio, passione e talento che ha visto il club romagnolo non solo alzare la coppa più prestigiosa, ma piazzare ben due squadre sul podio, a testimonianza di un settore giovanile in salute smagliante. Il culmine dell’evento è stata la finalissima, dove la prima squadra del Cesena ha affrontato la Juventus Parma. Quello che sulla carta doveva essere un match equilibrato si è trasformato in un monologo bianconero. Con un gioco fluido, pressing alto e una precisione chirurgica sotto porta, le ragazzine del Cesena, guidate da Mister Siboni, hanno travolto le avversarie 5-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena under 12 protagonista a Cattolica L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personaliUn fine settimana intenso, ’lungo’ quasi 1900 chilometri, per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra sabato e domenica su più fronti, dall’attività... Matteo Guidi, difensore 2003 subito protagonista a CesenaIl Cesena è una delle rivelazioni della Serie B 2025/26: dopo ventitrè giornate, i romagnoli di mister Michele Mignani sono quinti in classifica con... Argomenti più discussi: Il Cesena under 12 protagonista a Cattolica; Giovanissimi Nazionali U15 - Serie A / B - Girone A; Cesena, torna il Fritz collective fest, domenica 12 aprile viale Mazzoni in festa tra mercatini, musica dal vivo e street art; Sett. Giovanile e Femminile: il programma delle gare. Il Cesena under 12 protagonista a CattolicaDominio bianconero in riviera. La squadra femminile del Cesena Women Under 12 si è laureata regina dell’Easter Cup Cattolica ... ilrestodelcarlino.it Ghiotto leader totale: è lui l’MVP di Cesena-Juventus Al Centro Sportivo Romagna Centro va in scena una sfida intensa e ricca di emozioni valida per la 24ª giornata del campionato Under 16 Girone A tra Cesena e Juventus. A spuntarla, al termine di un matc - facebook.com facebook