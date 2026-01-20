L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personali

L’Endas Cesena si distingue in un fine settimana dedicato all’atletica, attraversando circa 1900 chilometri tra gare e allenamenti. La squadra ha partecipato a diverse competizioni, coinvolgendo atleti di tutte le età, dai più giovani ai master, ottenendo medaglie e raggiungendo record personali. Un impegno che testimonia la costanza e la passione del team in un contesto sportivo competitivo e dinamico.

Un fine settimana intenso, 'lungo' quasi 1900 chilometri, per l' Atletica Endas Cesena, impegnata tra sabato e domenica su più fronti, dall'attività giovanile fino alla categoria master. Un vero tour de force che ha portato gli atleti cesenati a gareggiare tra Modena, Ancona, Correggio e Parma, raccogliendo risultati di grande prestigio e numerosi primati personali. Il sabato ha visto la società divisa su due sedi di alto livello. Ad Ancona, sono stati protagonisti gli specialisti degli 800 metri indoor, mentre a Modena si sono svolti i Campionati Regionali Indoor Allievi e Junior, palcoscenico ideale per confermare il valore del vivaio Endas.

Weekend on the road! Ci aspetta un weekend ricco di gare, emozioni e chilometri Questo weekend l’Atletica Endas Cesena sarà impegnata su più fronti: 1900 km totali 34 atleti un solo obiettivo: dare il massimo in gara Dalla pista al c - facebook.com facebook

