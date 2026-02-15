Matteo Guidi difensore 2003 subito protagonista a Cesena

Matteo Guidi, difensore nato nel 2003, ha subito fatto parlare di sé all’esordio contro il Cesena. La partita si è giocata a Cesena e il giovane ha dimostrato sicurezza in difesa, contribuendo a bloccare gli attacchi avversari. La squadra romagnola, che si sta facendo notare in questa stagione di Serie B, si trova al quinto posto in classifica con 37 punti dopo 23 giornate.

Il Cesena è una delle rivelazioni della Serie B 202526: dopo ventitrè giornate, i romagnoli di mister Michele Mignani sono quinti in classifica con 37 punti ed in piena lotta per i playoff. E tra i bianconeri, sta facendosi spazio anche un giovanissimo calciatore di Prato: si tratta del ventiduenne Matteo Guidi, difensore classe 2003 al debutto in cadetteria, che ha fin qui totalizzato 13 presenze con i bianconeri. E' sceso in campo anche lo scorso fine settimana, nel match vinto contro il Pescara per 2-0, partendo titolare. In Romagna, Guidi è arrivato la scorsa estate, quando ha firmato un contratto triennale che scadrà il 30 giugno del 2028.