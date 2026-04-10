Il Ceo Ballandi | | Le clienti on line? Donne che sanno ciò che vogliono
Il CEO di Kontatto ha affermato che le clienti online sono donne consapevoli di ciò che desiderano. Ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel supportare i clienti attraverso i nuovi sistemi di vendita, con particolare attenzione alle piattaforme digitali. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le vendite online e le preferenze di un pubblico femminile sempre più informato.
A ribadire l’impegno di Kontatto verso i propri clienti, l’attenzione ai nuovi sistemi di vendita, in particolare le vendite online. "Uno degli obiettivi di volere creare una community è quello di incentivare l’utilizzo dei nuovi sistemi di vendita online tramite i nostri siti diretti e i profili social del brand", dichiara Federico Ballandi (nella foto). "La donna che acquista sul web ha un’identità precisa e sa già quello vuole. È molto sicura di sé, precisa e determinata, non vuole più comprare tanti capi, perchè conosce a priori quello di cui necessita all’interno del punto vendita. Sta poi nelle capacità degli addetti del negozio e nella proposta trasversale presente, riuscire a sorprendere la cliente e a coinvolgerla con nuove idee". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Si parla di: Il Ceo Ballandi: : Le clienti on line? Donne che sanno ciò che vogliono; Kontatto, 30 anni di evoluzione. Una collezione sulle ali del sogno.
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