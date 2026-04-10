Il CEO di Kontatto ha affermato che le clienti online sono donne consapevoli di ciò che desiderano. Ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel supportare i clienti attraverso i nuovi sistemi di vendita, con particolare attenzione alle piattaforme digitali. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le vendite online e le preferenze di un pubblico femminile sempre più informato.

A ribadire l’impegno di Kontatto verso i propri clienti, l’attenzione ai nuovi sistemi di vendita, in particolare le vendite online. "Uno degli obiettivi di volere creare una community è quello di incentivare l’utilizzo dei nuovi sistemi di vendita online tramite i nostri siti diretti e i profili social del brand", dichiara Federico Ballandi (nella foto). "La donna che acquista sul web ha un’identità precisa e sa già quello vuole. È molto sicura di sé, precisa e determinata, non vuole più comprare tanti capi, perchè conosce a priori quello di cui necessita all’interno del punto vendita. Sta poi nelle capacità degli addetti del negozio e nella proposta trasversale presente, riuscire a sorprendere la cliente e a coinvolgerla con nuove idee". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Ceo Ballandi: : "Le clienti on line? Donne che sanno ciò che vogliono"

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Si parla di: Il Ceo Ballandi: : Le clienti on line? Donne che sanno ciò che vogliono; Kontatto, 30 anni di evoluzione. Una collezione sulle ali del sogno.

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