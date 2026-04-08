Frana in Molise il drone in volo sopra l’A14 e la ferrovia interrotte dal cedimento a Petacciato – Video

Una frana si è verificata nel territorio di Petacciato, in Molise, causando l’interruzione del traffico sull’autostrada A14 e sulla linea ferroviaria nelle vicinanze. Un drone ha sorvolato la zona, mostrando alcune crepe nell’asfalto lungo un tratto rialzato dell’autostrada. Le immagini riprese dall’alto evidenziano il cedimento del terreno che ha portato alla chiusura temporanea delle due infrastrutture. Non sono ancora state comunicate stime sui tempi di ripristino.

Ecco le immagini del drone mentre sorvola un tratto rialzato dell’autostrada A14 dove alcune crepe si sono aperte nell’asfalto a causa della riattivazione della frana nel territorio di Petacciato, in Molise. Nella serata di mercoledì 8 aprile alcune squadre di operai e mezzi sono al lavoro sul punto danneggiato per riasfaltare la carreggiata e permettere la riapertura dell’autostrada. Nelle stesse immagini aeree è visibile anche il tratto della linea ferroviaria tra le stazioni Montenero-Petacciato e Termoli parzialmente deformato dal movimento franoso. Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? È il Papa o una rockstar stellare? 15 milioni di euro il costo del viaggio di Leone XIV in Spagna il commento Frana Molise, Ciciliano (Protezione civile): “È gigantesca, soluzioni allo studio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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