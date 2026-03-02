Un uomo ha tentato di rapire una bambina davanti a un supermercato, un episodio che si è verificato circa due settimane fa e che è stato riportato dai media. La vicenda ha portato alla ribalta un tema meno discusso, ovvero le sparizioni di minori, spesso considerate poco evidenti dai mezzi di informazione. La notizia ha fatto il giro delle testate e ha acceso l’attenzione su questa problematica.

«T enta di rapire una bambina davanti a un supermercato»: la storia che 15 giorni fa è stata raccontata da giornali e tv sfata la convinzione che queste notizie siano in realtà leggende metropolitane. Perché nel caso avvenuto a Bergamo c’erano le telecamere a documentare il gesto folle di un uomo che ha tentato di portare via una bimba mentre era mano nella mano con sua mamma. E tanto è bastato per riportare d’attualità una vera e propria emergenza, in realtà sottovalutata. Quella dei minori scomparsi, spesso rapiti. X Leggi anche › In Europa scompare un bambino ogni due minuti: allarme Telefono Azzurro Sono i dati a fornire il quadro, a confermare che non si hanno più notizie di migliaia di loro, e che oltre agli stranieri non accompagnati ci sono moltissimi italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il caso dell’uomo che ha tentato di rapire una bambina ha portato alla luce una realtà di cui si parla poco: le sparizioni di minori

Chi è Emil Mortu, l’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato scambiandola per un pelucheEmil Mortu è il 47enne che ha tentato di rapire una bimba di un anno in un supermercato, scambiandola per un peluche.

Leggi anche: L’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato: “Non sapevo se fosse vera o un peluche”

Una raccolta di contenuti su caso.

Temi più discussi: Un bastone e un borsello: chi è l'uomo bruciato vivo a Trigoria? La Procura: Aiutateci a identificarlo; Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato; L'uomo che lancia un mix di feci e urina addosso a ragazze scelte a caso; Chi è l’Uomo della Sindone?, la mostra a Sant'Andrea della Valle.

Legittima difesa, il caso dell’uomo attaccato da una ruspa: Ho passato tre anni da non augurare a nessunoHo passato tre anni da non augurare a nessuno. Con queste parole, pronunciate in diretta a Fuori dal Coro, Sandro Mugnai racconta il calvario giudiziario che ha dovuto affrontare dopo aver sparato ... tgcom24.mediaset.it

Scoperto uomo con 3 peni: è il secondo caso mai registratoUn incredibile caso medico è stato scoperto nel Regno Unito: un uomo di Birmingham, deceduto all’età di 78 anni, è stato identificato come il secondo caso al mondo di trifallia, una rara malformazione ... 105.net

Zelensky avrebbe offerto disponilibilità per proteggere i cieli europei in caso di escalation della campagna #Iran. L'Ucraina, anche per sua tradizione ingegneristica e non solo per il dramma che vive, ha il suo know-how (qualcuno ricorderà quando Zelensky, x.com

Crisi in Medio Oriente e caso Crosetto: quali sono le mosse dell’Italia nell’escalation tra Usa, Israele e Iran Tra allerta diplomatica, polemiche interne e il caso del ministro bloccato a Dubai, il governo cerca di definire la propria posizione mentre l’escalation in facebook