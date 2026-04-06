Guerra in Iran | ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni Ma Teheran smentisce
Nella notte, un raid attribuito a Stati Uniti e Israele ha provocato la morte di Seyed Majid Khademi, considerato il capo dell’intelligence dei Pasdaran in Iran. La notizia si aggiunge alle tensioni tra le parti, mentre nei giorni scorsi si è parlato di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni, che però Teheran ha negato di aver concordato. La situazione nel paese rimane molto tesa.
TEHERAN (IRAN) – E’ stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele il capo dell’intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi. Lo rende noto il corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani. La notizia arriva dopo la minaccia di Trump di colpire le centrali elettriche e i ponti in Iran se Teheran non aprirà lo stretto di Hormuz entro domani. “Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno”, ha scritto. In un’intervista successiva ha però detto di credere che “ci sia una buona probabilità” di accordo nella giornata di oggi. Il presidente terrà una conferenza stampa nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Ucciso il capo dell’intelligence dei PasdaranL’agenzia iraniana Fars ha riferito che il regime degli Ayatollah sta sferrando attacchi ai siti Usa negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait.
Leggi anche: Iran, si lavora per una tregua di 45 giorni. Ma i pasdaran: "Nessun cessate il fuoco, Trump si prepara a passo indietro"
Temi più discussi: Trump: Colloqui in corso con l'Iran, stop agli attacchi fino al 6 aprile; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Il regime iraniano ha reagito male alle minacce di Trump.
Iran, ucciso il capo dell’intelligence dei PasdaranROMA Il comandante dell’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione è stato ucciso. Lo riporta l’agenzia Tasnim citando un comunicato ufficiale dei Pasdaran. Nella nota si annuncia il martirio del g ... corrieredellacalabria.it
Guerra Iran, Usa: oltre 2500 marines a bordo della USS Tripoli. Ucciso scienziato responsabile del nucleareIl Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medio oriente. Se dovesse procedere gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non ... leggo.it
Nella guerra in Medio Oriente si continua a negoziare, nonostante tutto. Mentre Trump continua a minacciare di commettere crimini di guerra contro l’Iran, è in corso un tentativo estremo di negoziato per porre fine al conflitto per via diplomatica: lo ha scritto il gi facebook
Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata: sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a “Gesù che guida la lotta tra il bene e il male”. Di Estefano Tamburrini x.com