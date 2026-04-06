Guerra in Iran | ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni Ma Teheran smentisce

Nella notte, un raid attribuito a Stati Uniti e Israele ha provocato la morte di Seyed Majid Khademi, considerato il capo dell’intelligence dei Pasdaran in Iran. La notizia si aggiunge alle tensioni tra le parti, mentre nei giorni scorsi si è parlato di un possibile cessate il fuoco di 45 giorni, che però Teheran ha negato di aver concordato. La situazione nel paese rimane molto tesa.