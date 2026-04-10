Il braccio della gru che si piega il boato tremendo e la morte dei due operai | Erano quasi abbracciati

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due operai sono deceduti a causa di un incidente avvenuto in una strada molto trafficata del capoluogo siciliano. Secondo quanto ricostruito, il braccio di una gru si è piegato improvvisamente, provocando un forte boato. I due lavoratori, rispettivamente di 50 e 41 anni, sono caduti da circa trenta metri di altezza e sono stati trovati vicini tra loro, quasi abbracciati. Le vittime lavoravano in un cantiere lungo via Ruggero Marturano.

Sono morti l'uno vicino all'altro Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine, rispettivamente di 50 e 41 anni, gli operai caduti da una trentina di metri in via Ruggero Marturano, una strada che incrocia la via Ammiraglio Rizzo, trafficatissima arteria del capoluogo siciliano e in quelle ore, le 11.20. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a PalermoDue operai sono morti questa mattina a Palermo mentre stavano lavorando su una gru.

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Il braccio della gru come cartone, i corpi a terra degli operai fantasmaDaniluc Tiberi, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, sono stati sbalzati dal cestello della gru su cui stavano lavorando al nono piano di un palazzo in via Ruggero Marturano. I corpi sono finiti ... livesicilia.it

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