Israele torna a bombardare Gaza | 5 morti e 3 feriti Netanyahu entra nel Board della pace di Trump

Nelle recenti escalation tra Israele e Gaza, si registrano nuove vittime tra i palestinesi, con almeno cinque morti e tre feriti. Questi eventi avvengono poco dopo la tregua mediata dagli Stati Uniti e in un contesto di attese per iniziative di pace, tra cui la partecipazione di Benjamin Netanyahu al “Board” della pace promosso da Donald Trump. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Almeno 5 palestinesi sono rimasti uccisi e altri tre sono stati feriti nei nuovi attacchi condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) nella Striscia di Gaza, malgrado la tregua mediata nell’ottobre 2025 dagli Stati Uniti e a poche ore dall’annuncio della partecipazione del primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu al “Board” della pace voluto dal presidente Donald Trump. La notizia dei raid e il bilancio delle vittime sono stati confermati da fonti sanitarie della Striscia all’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, alla statunitense Associated Press e all’emittente qatariota al-Jazeera, mentre l’Idf non ha commentato le indiscrezioni di stampa, confermando la notizia di una sola vittima. 🔗 Leggi su Tpi.it

