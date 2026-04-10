Il Barcellona ha espresso forte disappunto nei confronti della UEFA a causa di diversi episodi arbitrali che, secondo il club, hanno favorito gli avversari nelle partite di Champions League, in particolare nell’andata dei quarti di finale contro l’Atletico Madrid, conclusa con una sconfitta per 0-2. La squadra si è concentrata anche su decisioni prese in passate occasioni, tra cui alcuni episodi che coinvolgono anche l’Inter. Tra le contestazioni, il mancato fischio per un fallo di mano in una delle partite passate.

Il mancato fischio sul fallo di mano di Pubill, ma non solo. Il Barcellona è infuriato per i diversi episodi arbitrali a sfavore sia nell’andata dei quarti di finale di Champions League, persa 0-2 contro l’Atletico Madrid, sia per episodi degli anni passati, tra cui quelli contro l’Inter. Il club catalano ha infatti presentato un reclamo formale alla Uefa in merito all’arbitraggio del rumeno Kovac. Non l’espulsione di Cubarsi, ma soprattutto il mancato richiamo al Var per l’arbitro dopo il tocco di mano di Pubill. Ma cosa è successo? Musso gioca il pallone su rinvio dal fondo, Pubill anziché giocare con i piedi, blocca la palla con le mani e rimette in gioco il pallone, come se avesse battuto lui la rimessa del fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Barcellona si infuria con la Uefa per gli episodi arbitrali a sfavore e tira in ballo anche l’Inter: cosa è successo

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Sento sempre dire che in Europa è diverso ma intanto il Barcellona fa reclamo sull'arbitraggio ... #uefa #barcellona #spagna - facebook.com facebook

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