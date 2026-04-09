Barcellona il rosso a Cubarsi fa esplodere la rabbia dei Blaugrana | dossier alla Uefa per tutti i torti arbitrali! 2 riguardano anche l’Inter

Da calcionews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 0-2 contro l’Atletico Madrid nei quarti di finale di Champions League, il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla UEFA riguardo a presunti torti arbitrali. Tra le contestazioni ci sono due decisioni che coinvolgono anche l’Inter, oltre a un episodio che ha portato all’espulsione di un giocatore blaugrana. La squadra catalano si è detta molto insoddisfatta delle decisioni arbitrali durante la partita.

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