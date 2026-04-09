Barcellona furiosa | reclamo alla UEFA per tutti i torti arbitrali! Ci sono anche episodi con l’Inter

Il club spagnolo ha presentato un reclamo ufficiale alla UEFA per presunti torti arbitrali durante le recenti partite, evidenziando diverse decisioni contestate. Tra gli episodi segnalati ci sono anche alcune azioni contestate nelle gare contro l’Inter, che hanno suscitato forti reazioni. La UEFA ha ricevuto la documentazione e ora valuterà le contestazioni avanzate dal club. La questione ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il Barcellona ha perso in casa contro l’Atletico Madrid per 2-0 la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Ieri sera il match è stato deciso nel primo tempo con l’espulsione di Cubarsí per fallo da ultimo uomo su Simeone. Intervento rivisto al VAR e punito con il cartellino rosso. Nella stessa punizione è arrivato il vantaggio della squadra del Cholo con una super punizione di Julian Alvarez. Il 2-0 nel secondo tempo con Sørloth. Dossier alla UEFA per tutti i torti arbitrali. Il Barça ha tentato invano e con tante difficoltà a recuperare lo svantaggio, ma un fenomenale Lamine Yamal non è bastato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barcellona furiosa: reclamo alla UEFA per tutti i torti arbitrali! Ci sono anche episodi con l’Inter Barcellona, il rosso a Cubarsi fa esplodere la rabbia dei Blaugrana: dossier alla Uefa per tutti i torti arbitrali! 2 riguardano anche l’InterEnzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio... Barcellona furioso: dossier alla UEFA sugli errori arbitrali in Champions con Atletico Madrid e InterIl club blaugrana ha raccolto in un fascicolo una serie di contestazioni per i torti arbitrali subiti nell'andata dei quarti di Champions. Barcellona, il rosso a Cubarsi fa esplodere la rabbia dei Blaugrana: pronto il reclamo alla Uefa per torti arbitrali! 2 riguardano l’InterBarcellona, il rosso a Cubarsi fa esplodere la rabbia dei Blaugrana: pronto il reclamo alla Uefa per torti arbitrali! 2 riguardano l'Inter ... calcionews24.com Arbitraggi, il Barcellona valuta un reclamo formale alla UefaIl Barcellona valuta la possibilità di presentare un reclamo formale alla Uefa. E il motivo ha a che fare con l'arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs, assistito al Var dal tedesco ... tuttojuve.com