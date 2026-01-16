VicenzaOro 2026 Zoppas Ice | Comparto orafo +120% tra 2019-2024
Dal 2019 al 2024, il settore orafo in Italia ha registrato una crescita superiore al 120%. VicenzaOro 2026 mette in evidenza l’importanza di questo comparto, che rappresenta un pilastro del made in Italy e si integra con il settore moda, contribuendo alla valorizzazione dell’immagine e della qualità italiana nel mondo.
Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - "Dal 2019 al 2024 c'è stata una crescita del 120%. Il comparto orafo-gioielliero è molto importante per il made in Italy e si inserisce nei canali anche della moda, che è molto strategica per la nostra immagine. L'agenzia Ice, nel coordinamento del sistema Paese riferito alle attività governative, porta a questa edizione circa 600 buyers. All'estero siamo visti come leader anche di questo settore". Sono le parole di Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, nella prima giornata di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata alla filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
