Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, si dice ottimista sull’export italiano e spera che la Corte Suprema americana possa dichiarare illegittimi i dazi imposti dagli Stati Uniti. Secondo lui, questa decisione potrebbe aiutare le aziende italiane a tornare a crescere e rafforzare le esportazioni. Zoppas sottolinea che tutti gli imprenditori italiani condividono questo desiderio, ma resta in attesa di una sentenza che potrebbe cambiare le carte in tavola.

“E’ l'auspicio di tutti gli imprenditori italiani che la Corte Suprema americana giudichi illegittimi i dazi americani” dice al Foglio Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, l’agenzia italiana per il commercio e gli investimenti all’estero. Il giudizio della Corte è atteso già a febbraio e riguarda la legittimità dell'utilizzo dei dazi (che hanno travolto il commercio mondiale) in virtù dell’International Emergency Economic Powers Act del 1977, che ne ammette l’uso solo in caso di emergenza nazionale. “In caso bisognerebbe festeggiare. Certo, poi ci sarebbe la necessità di rinegoziare i prezzi e capire cosa succederà dopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zoppas (Ice): "L'export italiano regge. L'auspicio è che la Corte Suprema giudichi i dazi illegittimi"

La Corte Suprema degli Stati Uniti si appresta a pronunciarsi su una questione chiave riguardante i dazi imposti durante l’amministrazione Trump.

