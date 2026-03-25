OpenAI ha deciso di chiudere Sora, l'app dedicata ai video con intelligenza artificiale, dopo aver avviato un accordo da diversi miliardi di dollari con Disney. L'app era stata lanciata circa sei mesi fa e ora viene sospesa. La notizia arriva in un momento di tensioni e polemiche legate anche ai rischi di deepfake associati alla tecnologia utilizzata.

OpenAI chiude Sora, l'app video AI lanciata solo sei mesi fa, dopo un accordo miliardario con Disney. Tra entusiasmo iniziale e polemiche sul copyright, la decisione scatena reazioni virali e riaccende il dibattito sul futuro creativo dell'intelligenza artificiale. Nel mondo dell'intelligenza artificiale, sei mesi possono sembrare un'eternità, eppure per Sora sono bastati per passare da promessa rivoluzionaria con Disney a capitolo già archiviato. La decisione di OpenAI di chiudere l'app apre una frattura tra innovazione, industria e creatività. Da fenomeno virale a addio improvviso: l'ascesa e la caduta di Sora Nel giro di poche ore, un messaggio può trasformarsi in evento globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - OpenAI chiude Sora: fallisce l'accordo miliardario con Disney tra polemiche e rischi deepfake

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