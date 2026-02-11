Snowflake e OpenAI insieme | l’IA entra nei dati aziendali con controllo e sicurezza potenziati

Snowflake annuncia una serie di novità sull’intelligenza artificiale e i dati aziendali. La piattaforma di data management ha stretto un accordo da 200 milioni di dollari con OpenAI, puntando a integrare l’IA nei sistemi con maggiore controllo e sicurezza. L’obiettivo è rendere più semplice e sicuro l’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende, senza rinunciare alla protezione dei dati.

Snowflake, la piattaforma di data management, ha lanciato una serie di innovazioni incentrate sull’intelligenza artificiale, culminate con una partnership da 200 milioni di dollari con OpenAI. L’obiettivo è portare le capacità dell’IA direttamente all’interno dell’ecosistema dati delle aziende, consentendo la creazione di agenti personalizzati e il mantenimento del controllo sui dati sensibili. L’annuncio è stato fatto durante l’evento BUILD London 2026, evidenziando una svolta strategica per Snowflake nel mercato dell’analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale. La conferenza BUILD London 2026, che si è tenuta nella capitale inglese, ha visto Snowflake mettere al centro dell’attenzione l’intelligenza artificiale come motore di innovazione per la sua piattaforma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le grandi aziende tecnologiche continuano a concentrare potere e risorse nell'intelligenza artificiale, lasciando molte promesse di democratizzazione irrealizzate.

