Domande iscrizione nidi e materne Milano c’è la data | quando e cosa serve Gli open day? A fine gennaio

A Milano, le iscrizioni per nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia del Comune apriranno dal 4 febbraio 2026. Le famiglie interessate devono conoscere le modalità di presentazione e le scadenze, inclusi eventuali open day e incontri informativi. Questa guida fornisce le informazioni essenziali su date, documenti necessari e procedure, per agevolare il percorso di iscrizione dei bambini nella città di Milano.

Milano, 16 gennaio 2026 – C'è la data tanto attesa da migliaia di famiglie milanesi. Da mercoledì 4 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia del Comune di Milano (quindi fascia d'età 0-3, 3-6 anni). Le iscrizioni per il prossimo anno educativo (2026-2027) resteranno aperte per tre settimane, quindi fino a mercoledì 25 febbraio.

