I segreti del giornalismo d’inchiesta | conversazione con Alessandro Politi

L'inchiesta giornalistica rappresenta uno degli aspetti più significativi del mestiere, portando alla luce informazioni spesso sconosciute o nascoste. In una conversazione con un esperto del settore, si è parlato delle modalità con cui vengono condotte indagini approfondite, delle fonti utilizzate e delle sfide incontrate quotidianamente. Si è anche discusso delle tecniche per verificare i dati raccolti e delle responsabilità legali legate a questo tipo di lavoro.

L’inchiesta è una delle componenti critiche del giornalismo, una delle sue essenze più profonde assieme al reportage: coniuga attenzione alle fonti, lavoro sul campo, analisi approfondita di tracce e sentieri, capacità di connessione degli elementi critici e l’applicazione del “Rasoio di Occam” per separare ciò che è indispensabile dalle tracce fuorvianti e dalle “polpette avvelenate”. Alessandro Politi, giornalista d’inchiesta già titolare di un corso alla Newsroom Academy di Inside Over, ne parla nel saggio “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo. Domande, strategie e consigli pratici per arrivare alla verità”, di recente uscita ed edito da Oligo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I segreti del giornalismo d’inchiesta: conversazione con Alessandro Politi Leggi anche: Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”: il nuovo libro di Alessandro PolitiQuesto libro nasce dall’esperienza maturata tra la strada, le redazioni e i corridoi delle procure.