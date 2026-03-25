Cento tecniche segrete del giornalista investigativo | il nuovo libro di Alessandro Politi

È stato pubblicato un nuovo libro scritto da un giornalista con esperienza tra le redazioni, le procure e il campo. Il testo si basa su anni di lavoro nel settore dell’informazione, tra articoli, servizi televisivi e inchieste sotto copertura. Tra le sue attività figurano collaborazioni con programmi televisivi e numerosi servizi realizzati per un'azienda radiotelevisiva.

Questo libro nasce dall’esperienza maturata tra la strada, le redazioni e i corridoi delle procure. È il risultato di anni di lavoro nella carta stampata e in televisione, di inchieste sotto copertura per Le Iene e di centinaia di servizi per la Rai. Si fonda su una formazione rigorosa che intreccia psicologia della comunicazione, neuroscienze cognitive, linguaggio non verbale, diritto applicato alle tecniche di interrogatorio forense, criminologia e criminalistica. Da questo percorso prendono forma le cento tecniche raccolte nel volume. Non trucchi né strumenti di manipolazione, ma un metodo deontologico strutturato, un sistema di principi e pratiche pensato per esercitare il giornalismo investigativo nel rispetto dell’etica e della responsabilità professionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”: il nuovo libro di Alessandro Politi Articoli correlati Leggi anche: Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi Leggi anche: “Accerchiati e colpiti da presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de ‘Le Constellation’”: la testimonianza del giornalista Rai Alessandro Politi Contenuti utili per approfondire Alessandro Politi Temi più discussi: Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi; Alessandro Politi:Cento tecniche segrete del giornalista investigativo. Prefazione di Gianluigi Nuzzi; Postfazione di Alfonso Sabella (OLIGO). In libreria, dal 27 marzo; Il metodo dell’inchiesta | le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi. Cento tecniche segrete del giornalista investigativo: il nuovo libro di Alessandro PolitiCento tecniche segrete del giornalista investigativo: il nuovo libro di Alessandro Politi con prefazione di Gianluigi Nuzzi ... tpi.it Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro PolitiNel libro Cento tecniche segrete del giornalista investigativo. Domande, strategie e consigli pratici per arrivare alla verità (Oligo) il giornalista Alessandro Politi raccoglie tecniche, domande e ... msn.com Il tempo delle crisi. Ospite in collegamento, lo scrittore @paologiordano. Crans-Montana: che succede ora Con Simone Gianini ( @SimoGianini), Emanuele Stauffer, Fabrizio Ventimiglia, @FabianoCitroni e Alessandro Politi ( @ilpoliti). x.com Alessandro Politi. Hans Zimmer · Time. Travel to mars.. @visita_egitto @buongiornoegitto @uniquegypt @experienceegypt @egyptexplores_ #sahara #desert #bestvideos #grandemago #alessandropolitireal @saharareporters @egyptair - facebook.com facebook