I ritratti intensi del Realismo di Donato Marra tra osservazione ammirata del mondo femminile e lampi di attualità

L'arte contemporanea si distingue per una forte varietà di stili e tematiche, spingendo molti artisti a esplorare nuovi modi di rappresentare la realtà. Tra queste figure, alcuni pittori si concentrano su ritratti che catturano l’intensità del mondo femminile, combinando l’osservazione attenta con tocchi di attualità. Le loro opere riflettono un dialogo tra realismo e temi moderni, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla condizione umana.

L’epoca contemporanea presenta caratteristiche talmente contrastanti da indurre molti artisti a doversi misurare necessariamente con diverse sfaccettature che possano permettere alla propria natura sensibile di raccontare il proprio punto di vista, quello attraverso cui la pittura e la scultura divengono filtro osservativo e al contempo mezzo emanatore con cui comunicare verso l’esterno. La scelta della cifra stilistica diviene dunque secondaria, anche se funzionale, all’esigenza di narrare tutto ciò che lo sguardo coglie e poi interiorizza lasciando fuoriuscire quelle sensazioni assorbite costituenti il mondo emozionale dentro cui ogni autore si immerge ogni volta che si pone davanti alla tela. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I ritratti intensi del Realismo di Donato Marra, tra osservazione ammirata del mondo femminile e lampi di attualità L’anima segreta del mondo animale nel Realismo Simbolista di Silvia KézdiLa capacità di osservare e leggere la natura richiede una particolare sensibilità in virtù della quale viene svelato l’approccio riflessivo e... La poetica delicatezza del Realismo di Annarita Guglielmi, tra mille sfaccettature di femminilitàOsservare con attenzione e sensibilità tutti gli aspetti profondi e spesso nascosti che appartengono indissolubilmente alla donna, implica una forte...