L’anima segreta del mondo animale nel Realismo Simbolista di Silvia Kézdi

16 gen 2026

La capacità di osservare e leggere la natura richiede una particolare sensibilità in virtù della quale viene svelato l’approccio riflessivo e introspettivo di un artista, soprattutto quando a emergere nel suo tratto creativo è tutto quel non detto, quel celato che si nasconde dietro le espressioni spontanee e prive di filtri degli appartenenti a un mondo animale a volte vicino all’uomo e a volte invece distante perché selvatico o legato ad habitat lontani da quello delle città. L’autrice di cui vi racconterò oggi fa ruotare tutta la sua produzione pittorica proprio intorno all’universo animale di cui mette in evidenza non solo l’aspetto, attraverso uno stile fortemente figurativo e vicino alla realtà, ma anche l’essenza profonda e la caratteristica emozionale che contraddistingue ciascuno dei suoi soggetti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

