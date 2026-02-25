La poetica delicatezza del Realismo di Annarita Guglielmi tra mille sfaccettature di femminilità

Osservare con attenzione e sensibilità tutti gli aspetti profondi e spesso nascosti che appartengono indissolubilmente alla donna, implica una forte capacità empatica, l’inclinazione a guardare oltre il velo di apparenza che viene innalzato per proteggersi dal mondo esterno e anche l’attitudine ad ascoltare tutto il non detto che però si rivela attraverso una posa, un atteggiamento, un gesto inconsapevole che racchiude pensieri, sogni e desideri. Lo stile pittorico più conforme a questo tipo di approccio narrativo è quello in cui la realtà viene rappresentata nella sua interezza, nei suoi dettagli, perché è proprio grazie all’aderenza all’osservato che è possibile avvolgere le atmosfere con un’aura soffice, meditativa che induce a scendere verso le profondità dell’essenza più autentica. Annarita Guglielmi compie esattamente questo percorso espressivo per creare una fusione tra equilibrio estetico e sostanza, tra bellezza e capacità di astrarsi dalla contingenza per entrare nel mondo della poesia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La delicatezza del Realismo Simbolista di Šárka El, quando l’impalpabilità si unisce alla poesia#Šárka-El || Una mostra mette in luce il realismo simbolista di Šárka El, un’artista che unisce poesia e delicatezza nelle sue opere.

