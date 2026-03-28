Per la prima volta nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, si registra un intervento dallo Yemen. L’esercito israeliano ha annunciato di aver individuato un missile lanciato dallo Yemen, segnando un episodio senza precedenti da quando il conflitto è scoppiato circa un mese fa.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato un missile lanciato dallo Yemen: un evento senza precedenti nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata un mese fa. A differenza di Hezbollah in Libano e dei gruppi armati iracheni, non hanno ancora annunciato ufficialmente il loro ingresso in guerra. La dottrina religiosa degli Houthi non aderisce alla Guida Suprema iraniana nello stesso modo in cui lo fanno Hezbollah e i gruppi iracheni. Mentre l’Iran sostiene gli Houthi come parte del suo “Asse della Resistenza” regionale, gli esperti yemeniti affermano che il movimento è motivato principalmente da interessi interni, pur condividendo un’affinità politica con l’Iran e Hezbollah. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta, nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, interviene lo Yemen

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