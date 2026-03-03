Maccarese celebra Pino Daniele e James Senese | il doppio concerto al Museo del Saxofono

A Maccarese si terrà un doppio concerto al Museo del Saxofono, dedicato a Pino Daniele e James Senese. L’evento si svolgerà sabato 7 marzo alle 21:00 e domenica 8 marzo in una location speciale, con musicisti che reinterpretano il repertorio dei due artisti italiani e internazionali. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica dal vivo e si svolge nel cuore del paese.

Fiumicino, 3 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di te – For Pino & James, un intenso concerto-tributo dedicato a due protagonisti assoluti della musica italiana e partenopea: Pino Daniele e James Senese. Due artisti profondamente legati, capaci di fondere poesia, identità mediterranea e contaminazioni internazionali, trasformando Napoli in un linguaggio musicale universale. Il progetto, curato da Giulia Maglione insieme alla Iesainò Band, nasce per rendere omaggio alla straordinaria eredità artistica di Daniele e Senese, valorizzandone la ricerca sonora, la forza espressiva e l’intensità emotiva che continuano a parlare a pubblici e generazioni diverse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

