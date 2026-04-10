Un ex sostenitore di Donald Trump ha commentato pubblicamente che potrebbe essere giunto il momento di mettere il nonno in una casa di riposo, rispondendo alle critiche rivolte dal presidente agli ex alleati. Tra le persone coinvolte ci sono figure note nel panorama politico e mediatico, come Marjorie Taylor Green, Tucker Carlson, Alex Jones e Megyn Kelly. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni o dettagli.

«Potrebbe essere arrivato il momento di mettere il nonno in una casa di riposo». Candance Owen, ex fedelissima di Donald Trump, replica così all’attacco del presidente ai suoi ex alleati, dalla stessa Owen a Marjorie Taylor Green, passando per Tucker Carlson, Alex Jones e Megyn Kelly. «Il presidente è impazzito. Ho combattuto a fianco di Carlson, Owens e Jones per contribuire all’elezione di Trump e ora il presidente si lancia in un delirio sconclusionato attaccandoci tutti in un colpo solo», le ha fatto eco Taylor Greene. «Mi rattrista vedere che si è trasformato completamente rispetto all’uomo che era», ha aggiunto Alex Jones precisando che Trump «si sta lasciando tirare per il naso da Netanyahu. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I Maga si ribellano a Trump: "E' il momento di mettere nonno in una casa di riposo"

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