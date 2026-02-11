A Rignano 40 cittadini si uniscono per realizzare una casa di riposo e un centro per minori

A Rignano Garganico, 40 cittadini si sono messi insieme per costruire una casa di riposo e un centro per minori. La comunità ha deciso di non aspettare che il paese si spenga, ma di agire in prima persona. In un angolo di Puglia che si affaccia sul Tavoliere, gli abitanti si sono messi in movimento per dare nuova vita al loro borgo. È un progetto che non si vede spesso e che dimostra quanto possa essere forte la voglia di rimanere e migliorare il proprio paese.

Succede nel comune più piccolo del Parco Nazionale del Gargano: nasce un modello di economia sociale che unisce pubblico, privato e parrocchia per sconfiggere lo spopolamento Rignano Garganico non vuole arrendersi al destino dei piccoli borghi che si spengono lentamente. In questo angolo di Puglia che domina il Tavoliere, la comunità ha deciso di prendere in mano il proprio futuro con un'iniziativa che rappresenta un unicum a livello nazionale. L'aspetto straordinario della vicenda risiede nel numero e nella qualità dei protagonisti: ben 40 concittadini hanno deciso di mettersi in gioco come soci fondatori, sottoscrivendo l'atto che darà vita all'opera.

