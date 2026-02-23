Iran-Venezuela e ritorno ora i soldati Usa si ribellano alle bizze di Trump | 11 mesi in mare non funziona neanche il wc

I militari americani tornano a protestare contro le decisioni di Trump, dopo aver trascorso undici mesi in mare senza pause. La causa è la mancanza di condizioni adeguate a bordo, come i servizi igienici funzionanti e il rispetto per il loro lavoro. Alcuni si sono lamentati pubblicamente, evidenziando le difficoltà quotidiane vissute durante la missione. La tensione tra i soldati cresce, mentre il comandante cerca di mantenere l’ordine a bordo.

C’è chi si è perso i funerali del bisnonno, chi i primi passi della figlioletta, chi non ha potuto star vicino al fratello malato di cuore. E se ci si mettono pure gli scarichi dei wc intasati e la puzza di fogna, la prova diventa davvero durissima. È in queste condizioni che si trovano ad operare i marinai della portaerei Usa Gerald R. Ford, in mare ormai da 8 mesi per seguire le strategie o gli umori di Donald Trump. La più grande nave da guerra statunitense era partita a giugno per una missione programmata nel Mediterraneo. Poi, a ottobre, dal Pentagono è arriva la comunicazione del cambio di rotta: la Gerald Ford è stata inviata verso i Caraibi per supportare la nuova politica iper-aggressiva sul Venezuela: prima i sequestri di petroliere e i raid mirati al largo, poi l’operazione militare per catturare il dittatore di Caracas Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Open.online

Trump: "Iran? Usa pronti a velocità e violenza usate in Venezuela". Teheran: "Ci difenderemo come mai prima d'ora"

Venezuela: oltre 10 navi da guerra e migliaia di soldati Usa nei Caraibi negli ultimi mesi

