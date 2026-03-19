I Muse annunciano il loro decimo album in studio, intitolato “The Wow! Signal”, che sarà disponibile dal 26 giugno 2026. La band britannica, guidata da Matt Bellamy, ha anche pubblicato il singolo “Be With You” come anteprima del nuovo progetto discografico. L’annuncio arriva attraverso comunicati ufficiali e sui canali social della band.

I Muse tornano con un nuovo progetto discografico e, come da tradizione, lo fanno in grande stile. La band britannica guidata da Matt Bellamy ha annunciato il decimo album in studio, “The Wow! Signal”, in uscita il 26 giugno 2026. Per svelare il disco, i Muse hanno scelto un’operazione spettacolare: un tablet inviato a oltre 33.000 metri di altezza nella stratosfera, utilizzato per trasmettere in anteprima il video del nuovo singolo Be With You. Un lancio letteralmente “fuori dal mondo”, in linea con l’immaginario sci-fi che da sempre caratterizza la band. Ascolta ora Be With You, il nuovo singolo dei Muse. Il nuovo singolo estratto dall’album The Wow! Signal è “Be With You”, e rappresenta già perfettamente l’estetica del nuovo album: un mix tra rock, elettronica e suggestioni cosmiche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Muse annunciano il nuovo album “The Wow! Signal”: fuori il singolo Be With You

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