I giovani Custodi del Territorio | il Parco Naturale Prealpi Giulie investe sul futuro con il Progetto Scuole
Il Parco Naturale Prealpi Giulie ha avviato un nuovo progetto rivolto alle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella tutela del territorio. L’iniziativa si propone di far conoscere agli studenti le caratteristiche ambientali e le peculiarità della zona, creando un percorso di educazione che duri nel tempo. Attraverso attività mirate, il progetto mira a far nascere nei ragazzi un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente che li circonda.
Radicare la consapevolezza ambientale fin dall'infanzia per formare i cittadini che domani abiteranno da adulti questi territori sapendo di essere custodi di una ricchezza ambientale e umana. Con questo spirito il Parco Naturale Prealpi Giulie promuove il Progetto “Le Scuole del Parco". 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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